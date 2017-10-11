مقتل 17 في حرائق غابات بكاليفورنيا.





كاليفورنيا 11 اكتوبر 2017- (وال)-يتأهب رجال الإطفاء الذين يكافحون

حرائق غابات في منطقة منتجة للنبيذ بولاية كاليفورنيا الأمريكية لخطر

اندلاع حرائق جديدة مع توقعات بعودة الرياح وأجواء الطقس الجاف يوم

الأربعاء إلى منطقة أودت النيران فيها بحياة 17 شخصا ودمرت ألفي منزل

ومبنى تجاري.

وقال مسؤولو الإطفاء إن من المتوقع هبوب رياح بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا

في الساعة مع رطوبة نسبتها 10 في المئة يوم الأربعاء وحتى يوم الخميس في

المنطقة التي شهدت 17 حريقا واضطر 20 ألف شخص فيها على الفرار من

منازلهم.

وكان انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح والضباب على الساحل منح رجال

الإطفاء يوم الثلاثاء فرصة لإحراز تقدم في السيطرة على الحرائق التي أتت

على نحو 115 ألف فدان.

وقالت لين تولماتشوف المتحدثة باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في

كاليفورنيا إنه تم إلغاء بعض أوامر الإخلاء بمقاطعتي نيفادا ويوبا في غرب

الولاية يوم الثلاثاء بينما تم تمديد أوامر أخرى إلى الشرق بمقاطعتي

سونوما ونابا حيث احترق أكثر من 50 ألف فدان.

ولا يزال نحو 155 شخصا مفقودين في سونوما مع العثور على 45 مفقودا آخرين

وربما يكون فقدان بعض هؤلاء بسبب الارتباك المصاحب لعملية الإخلاء.

وتعرضت مدينة سانتا روزا بشكل خاص لضرر كبير من الحرائق التي عرفت باسم

حريق تابس والذي ألحق أضرارا بفندق تابع لسلسلة فنادق هيلتون وحديقة

مخصصة للمنازل المتنقلة.

وأعلن حاكم كاليفورنيا جيري براون حالة الطوارئ في عدة مقاطعات تستعر

فيها النيران في شمال الولاية. وفي أورنج كاونتي في جنوب الولاية قال تان

جوين المتحدث باسم المطافئ إن حريقا يعرف باسم (كانيون فاير 2) دمر 14

مبنى وألحق الضرر باثنين وعشرين آخرين وأجبر 5 آلاف شخص على ترك منازلهم