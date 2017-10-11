اوامر باعتقال رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على استفتاء كردستان العراق .





طهران 11 اكتوبر 2017 (وال)-اعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي اليوم،

الاربعاء، عن صدور اوامر قبض بحق رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على

الاستفتاء في اقليم كردستان، مبينا ان ذلك جاء وفق المادة 329 من قانون

العقوبات.

وقال المتحدث الرسمي بأسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان ان "محكمة

تحقيق الرصافة اصدرت امرا بالقبض بحق رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على

الاستفتاء في اقليم كردستان".

?واضاف بيرقدار ان "الامر صدر بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الامن

الوطني على خلفية اجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية"، مشيرا

الى ان "المحكمة اصدرت امر القبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون

العقوبات".

وردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، طلباً لمجلس النواب

يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء

إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها

بالرقم (30) لسنة 2005.

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