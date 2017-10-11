جامعة الدول العربية تحذر من خطورة ما تواجهه الامة العربية .





القاهرة 11 اكتوبر 2017 ( وال )- حذر الامين العام لجامعة الدول العربية

" احمد ابو الغيط " اليوم الاربعاء من خطورة ما تواجهه الامة العربية من

ظروف بالغة الصعوبة ، مؤكدا ضرورة بحث ظروف كل وضع عربي والتفكير في

كيفية مواجهة التحديات الجديدة .

وقال في لقاء مع وفد من اكاديمة ناصر العسكرية بمصر إن ابرز تلك

التحديات يتمثل في التنظيمات الارهابية التي تهدد استقرار الدول والشعوب

العربية ، مشددا على استعداد الجامعة العربية لتعزيز المو

واضاف " ابو الغيط " أن الوضع الراهن سمح بوجود قوات اجنبية على ارض

العرب ، مشددا على رفض جامعة الدول العربية لاية تدخلات اجنبية في

الاراضي العربية وشؤون دولها .

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