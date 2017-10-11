الذهب يرتفع مع تراجع الدولار .





لندن 11 اكتوبر 2017- ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بعدما أحجم زعيم إقليم

كتالونيا عن إعلان الاستقلال عن إسبانيا رسميا مما قاد اليورو إلى الصعود

والدولار صوب الانخفاض.

وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مما جعل الذهب المقوم

به أرخص ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع المعدن الأصفر 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1289.40 دولار

للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش بينما انخفض 0.2

بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى 1291.70 دولار

للأوقية.

ويترقب المستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي من

المنتظر نشره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش للحصول على إشارات بخصوص توقعات

رفع أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.13

دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.20 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.2

بالمئة إلى 935.10 دولار للأوقية.