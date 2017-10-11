تركيا.

. احباط 515 هجوما "ارهابيا" في الاشهر ال12 الماضية.



انقرة اكتوبر 2017-(وال)- قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

اليوم الأربعاء ان القوات الامنية احبطت 515 هجوما "ارهابيا" في الاشهر

ال 12 الماضية.

وأضاف صويلو في كلمة باجتماع محافظي المدن ان القوات التركية نفذت اكثر

من 68 الف عملية امنية في تلك الفترة ضد التنظيمات "الارهابية"منها 40

الف عملية ضد حزب العمال الكردستاني وحوالي 26 الف عملية ضد ما يسمى

(الكيان الموازي) وأوضح ان القوات الامنية قتلت نحو 300 "ارهابيا" منذ

بداية العام الحالي وحتى الان واعتقلت اكثر من 30 ألف مشتبه بهم.

وكشف عن قرب موعد انهاء الجدار الاسمنتي الفاصل على الحدود مع سوريا

والذي يتضمن نقاط تفتيش امنية لمنع العبور غير القانوني والتهريب