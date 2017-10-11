عروض تراثية بقلعة ودان الاثرية.

ودان 11 اكتوبر 2017 (وال) - تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات مهرجان السلام بمدينة ودان تحت شعار ليبيا بكل الالوان حيث شهدت قلعة ودان الاثرية التاريخية وهي احدى المعالم التاريخية بمدينة ودان عروض تراثية جسدت الافراح في مختلف المدن الليبية وعروض للزي التلقيدي الليبي من مختلف مناطق ليبيا .

كما نظم كرنفال الزي الليبي قدمت من خلاله لوحات فنية جسدت اصالة الشعب الليبي في افراحه بلوحات تعبيرية للمورث الثقافي الذي يجمع الشعب الليبي الواحد ،ومن خلال اللوحات التى جسدت العرس الطرابلسي والعرس الوداني والعرس السوكني .

كما شهد الحفل لوحات منسجمة لطريقة صناعة خبز التنور وحياة البدو ومليء الماء من الابار بواسطة القرب .

ورافقت هذه العروض انغام ودبكات فرقة الفنون الشعبية كما شهد الحفل حضور العديد من اهالي واطفال مدينة ودان بزيهم التقليدي مساهمة منهم في انجاح مهرجان ودان للسلام " ليبيا بكل الالوان " .





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