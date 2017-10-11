مندوبون عن بعض السفارات الافريقية لدى ليبيا يزورون جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس.





طرابلس 11 اكتوبر 2017 ( وال )- قام مندوبين عن سفارات ، نيجيريا ،

غامبيا ، النيجر ، بوركينا فاسو لدى ليبيا ، أمس الثلاثاء بزيارة لمقر

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس.

واوضح الجهاز في بيان له نشره على صفحته الرسمية أن المندوبون قاموا

خلال هذه الزيارة بتسجيل المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من مدينة

صبراتة خلال الأيام الماضية وذلك لاستخراج وثائق سفر مؤقتة لهم لتسهيل

إجراءات عودتهم طواعية إلى بلدانهم عبر مطار إمعيتيقة الدولي وذلك

بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة(IOM).

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