وزير التعليم يشارك في تكريم الطلبة الأوائل ضمن فعاليات المخيم السنوي للمتفوقين والمواهب .





الخمس 11 أكتوبر2017 ( وال )- شارك وزير التعليم الدكتور "عثمان عبد

الجليل" , أمس الثلاثاء , في تكريم أوائل طلبة (الشهادة الثانوية) للعام

الدراسي 2016 -2017 ، ضمن اختتام المخيم السنوي السادس عشر للمتفوقين

والمواهب, والذي نظمته الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب بالتعاون مع

اتحاد عام طلبة ليبيا وبدعم من وزارة التعليم.

وأقيمت احتفالية اختتام فعاليات المخيم بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة

الخمس "ابوبكر ميلاد" وعضو المجلس البلدي "منى هدية" و عدد من مديري

الإدارات والمكاتب بالوزارة ورؤساء جامعات (المرقب – طرابلس – زليتن -

غريان – مصراته- الجفارة – الزاوية – صبراته) إلى جانب رئيس الاتحاد

العام للطلبة ليبيا ورؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات وأولياء أمور

الطلبة الأوائل.

وتم خلال الاحتفالية تكريم الطلبة المتفوقين بشهادات التقدير والمشاركة

من قبل الوزارة والجمعية الوطنية للمتفوقين والاتحادات الطلابية.

وأعرب وزير التعليم في كلمه له بالمناسبة عن امتنانه بتنظيم هذا التكريم

للطلبة الأوائل, وشكره وتقديره لكافة الطلبة المتفوقين على اجتهادهم في

دراستهم ومثابرتهم عليها من أجل الوصول إلى مثل هذا المستوى , مشيرًا إلى

أن تفوقهم يمثل نتاج عمل شاق يستحق كل تقدير ويعد وسام شرف لأولياء

أمورهم.

وفيما يتعلق بالطلبة الأوائل الصادر بحقهم قرار إيفاد للدراسة بالخارج

أوضح الوزير, بأن في حال تمكن الطالب من الالتحاق بجامعة بالخارج فسيتم

تفعيل قرار إيفاده مباشرة, وأما في حال تعذر ذلك فحقه محفوظ وستتم إتاحة

الفرصة له بقبوله داخل الجامعات الليبية دون إجراء امتحان مفاضلة وفي

الكلية التي يرغب في الدراسة فيها.

ومن جانبه ثمن رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا "محمد القبلاوي" جهود

الاتحادات الطلابية بالجامعات من أجل مشاركتهم ومساهمتهم في إنجاح

فعاليات المخيم, وأثنى على حرص الوزارة واهتمامها بالطلبة المتفوقين,

مبديا استعداد اتحاد الطلبة لدعم الطلبة المتفوقين والوقوف إلى جانبهم,

يذكر ان فعاليات المخيم السنوي للمتفوقين والمواهب والذي احتضنته جامعة

المرقب لمدة أسبوع ،استضافة الطلبة الأوائل بشهادة إتمام مرحلة التعليم

الثانوي بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2016-2017

وتضمن برنامج المخيم عقد لقاءات تقابلية وتثقيفية لهم حول مهارات

التفكير وتنمية القدرات، بالإضافة إلى ورشة عمل حول التفكير الريادي,

فضلاً عن إعداد جملة من الأنشطة العلمية والترفيهية للطلبة.

..(وال)..