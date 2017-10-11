ترحيل 18 مهاجرا غير شرعي من الجنسية الغانية طواعية الى بلادهم عبر مطار إمعيتيقة الدولي.





طرابلس 11 أكتوبر 2017 (وال) - قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

فرع طرابلس أمس الثلاثاء بترحيل 18 مهاجرا غير شرعي من الجنسية الغانية

طواعية الى بلادهم عن طريق مطار إمعيتيقة الدولي وذلك تحت اشراف ورعاية

المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

وأعرب الجهاز في بيان له على صفحته الرسمية عن شكره وتقديره لكل من

ساهم في عودة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تقطعت بهم السبل في

ليبيا.

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