وزير العمل والتأهيل يزور المركز الليبي الكوري.





طرابلس 11 أكتوبر 2017 (وال) - قام وزير العمل والتأهيل بحكومة

الوفاق الوطني "المهدي الورضمي " امس ، بزيارة إلى المركز الليبي الكوري

بمقره بطرابلس والذي يهتم بالتدريب المهني والحرفي في مجالات السمكره

والبناء والحدادة والنجارة والبناء وعدة تخصصات يحتاجها سوق العمل

الليبي.

والتقى الورضمي خلال هذه الزيارة مع مدير عام المركز "عزت اليعقوبي"

ورؤساء الأقسام والمدربين والكادر الوظيفي بالمركز ، حيث تم مناقشة

الصعوبات والعراقيل التي تواجه المركز والعاملين به ، والاطلاع على آلية

عمله ومايتم إنجازه من تدريب في الفترة الماضية.

وقد استمع الوزير لشروح وافية عن كيفية التدريب داخل المركز وايضا على

الاتفاقيات المبرمة مع الجانبين الكوري والايطالي ، حيث تم التطرق إلى

إعادة تفعيل التكوين والتدريب المهني والصعوبات ونقص الإمكانيات التي

تواجه المركز وسبل تطويره إداريا وفنيا .

وأكد وزير العمل والتأهيل على أهمية دور المركز في بناء الكوادر

الشبابية وعلى دعم الوزارة لهذا المركز في سبيل إنجاح العمل وتطوره من

أجل تسهيل خدمة المواطن داخل سوق العمل ، مشيرا إلى أنه سوف يتم إنجاز

الحلول ومتابعتها في القريب العاجل للوصول بالمركز الى الهدف الذي أنشئ

من أجله لتقديم التدريب على أكمل وجه .

..(وال)..