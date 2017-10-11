مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض دخول عدد من السلع
الغذائية .
الأربعاء ، 11- 10- 2017 - 12:43:00
طرابلس 11 اكتوبر 2017 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية
عن رفض دخول سلعة - نكتار مانجو علامه تجاريه ( باهي) انتاج 24-5-2017 .
وسلعة نكتار كوكتيل علامة تجارية ( فرجيللو) انتاج 23-5-2017 ونكتار
جوافة علامة تجارية ( فرجيللو) انتاج 23-5-2017
والتي بلغت كمياته 30,000 صندوق ( تلاثون الف صندوق) بلد المنشأ مصر من
انتاج الشركة المصرية للمنتجات الغذائية ( فرج جروب )
وأوضح المركز ان اسباب الرفض هي ان العينات غير مطابقة للمواصفات
القياسيه الليبيه رقم 990 لعام 2015 بند 6 الخاص بالمضافات الغذائيه
وكذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسيه الليبية رقم 15-2 لعام 2015
لوجود مركب كربوكسي ميثيل سيليوز E466 .
(وال)