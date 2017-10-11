مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض دخول عدد من السلع الغذائية .





طرابلس 11 اكتوبر 2017 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية

عن رفض دخول سلعة - نكتار مانجو علامه تجاريه ( باهي) انتاج 24-5-2017 .

وسلعة نكتار كوكتيل علامة تجارية ( فرجيللو) انتاج 23-5-2017 ونكتار

جوافة علامة تجارية ( فرجيللو) انتاج 23-5-2017

والتي بلغت كمياته 30,000 صندوق ( تلاثون الف صندوق) بلد المنشأ مصر من

انتاج الشركة المصرية للمنتجات الغذائية ( فرج جروب )

وأوضح المركز ان اسباب الرفض هي ان العينات غير مطابقة للمواصفات

القياسيه الليبيه رقم 990 لعام 2015 بند 6 الخاص بالمضافات الغذائيه

وكذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسيه الليبية رقم 15-2 لعام 2015

لوجود مركب كربوكسي ميثيل سيليوز E466 .

(وال)