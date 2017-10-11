المجلس الرئاسي يصدر قرار بتشكيل لجنة لحصر الاضرار المادية بمدينة صبراته .



طرابلس 11 اكتوبر 2017 ( وال )- اصدر المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني قررا بتشكيل لجنة لحصر الاضرار المادية بمدينة صبراته جراء

الاشتباكات التى جرت مؤخرا بالمنطقه .

ونص القرار رقم( 914 ) في مادته الاولى والثانية على تكليف لجنة

برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي وعضوية كلا من وكيل وزارة الشؤون

الاجتماعية وعميد بلدية صبراته ومندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية تختص

بحصر كافة الاضرار المادية التى وقعت جراء الاشتباكات التى جرت مؤخرا

بمنطقة صبراته وما حولها .

ونص القرار في مادته الثالثة والرابعة تنهي اللجنة اعمالها في مدة

اقصاها شهر من تاريخ القرار وتقوم باعاد تقرير نهائي بنتائج اعمالها

ويرفع لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .

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