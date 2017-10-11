المنتخب الوطني لرياضة الكيك بوكسينغ يشارك في البطولة العربية .
الأربعاء ، 11- 10- 2017 - 11:29:00
طرابلس 11 أكتوبر2017 ( وال )- انهى المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ
والرياضات المماثلة استعداداته للمشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق
منافساتها في ال ( 15 ) وحتى ال ( 21 ) من شهر أكتوبر الحالي .
ويعول مدرب المنتخب الوطني " أحمد الزيداني " على خمسة رياضيين ، يشرف
على تدريباتهم اليومية لتحقيق نتيجة مشرفة للرياضة الليبية ، أبرزهم :
بطل العالم في الماوتايه " محمد الطبال " ، والبطليْن الدولييْن " موسى
البوسيفي " ، و " عمر بوحويوا " .
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