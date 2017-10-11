المنتخب الوطني لرياضة الكيك بوكسينغ يشارك في البطولة العربية .





طرابلس 11 أكتوبر2017 ( وال )- انهى المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ

والرياضات المماثلة استعداداته للمشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق

منافساتها في ال ( 15 ) وحتى ال ( 21 ) من شهر أكتوبر الحالي .

ويعول مدرب المنتخب الوطني " أحمد الزيداني " على خمسة رياضيين ، يشرف

على تدريباتهم اليومية لتحقيق نتيجة مشرفة للرياضة الليبية ، أبرزهم :

بطل العالم في الماوتايه " محمد الطبال " ، والبطليْن الدولييْن " موسى

البوسيفي " ، و " عمر بوحويوا " .

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