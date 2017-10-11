إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية بطرابلس .
الأربعاء ، 11- 10- 2017 - 11:07:00
طرابلس 11 اكتوبر 2017 ( وال )- احيا طلاب كلية الطب بجامعة طرابلس يوم
امس ، اليوم العالمي للصحة النفسية من خلال تسليط الضوء على اسباب مرض
الاكتئاب وطرق علاجه ، وتقديم الخطوات التي تساعد في تحقيق توازن نفسي
ينتصر على ضغوطات الحياة اليومية .
وتم خلال هذا الاحتفال التعريف بالمفهوم الصحيح لمرض الاكتئاب ، انواعه ،
واسبابه ، وطرق علاجه للتفريق بينه ، وبين الانتكاسات الصحية الاخرى التي
تصيب الانسان خاصة طلاب الكليات التي تحتاج مجهودا ذهنيا وتركيزا طوال
اليوم .
وتم تشكيل لجان من عدة تخصصات طبية داخل الكليات لتوضيح الحالات النفسية
التي تصيب الطلاب من أجل التوعية المثلى ،والتثقيف الصحي للوقوف على
المفهوم الصحيح للحالة ، وتشخيصها ، وكسر حاجز الصمت امام الطالب الذي
يعاني من اضطرابات ، وضغوطات نفسية ، واعطائه الفرصة للعلاج .
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