إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية بطرابلس .





طرابلس 11 اكتوبر 2017 ( وال )- احيا طلاب كلية الطب بجامعة طرابلس يوم

امس ، اليوم العالمي للصحة النفسية من خلال تسليط الضوء على اسباب مرض

الاكتئاب وطرق علاجه ، وتقديم الخطوات التي تساعد في تحقيق توازن نفسي

ينتصر على ضغوطات الحياة اليومية .

وتم خلال هذا الاحتفال التعريف بالمفهوم الصحيح لمرض الاكتئاب ، انواعه ،

واسبابه ، وطرق علاجه للتفريق بينه ، وبين الانتكاسات الصحية الاخرى التي

تصيب الانسان خاصة طلاب الكليات التي تحتاج مجهودا ذهنيا وتركيزا طوال

اليوم .

وتم تشكيل لجان من عدة تخصصات طبية داخل الكليات لتوضيح الحالات النفسية

التي تصيب الطلاب من أجل التوعية المثلى ،والتثقيف الصحي للوقوف على

المفهوم الصحيح للحالة ، وتشخيصها ، وكسر حاجز الصمت امام الطالب الذي

يعاني من اضطرابات ، وضغوطات نفسية ، واعطائه الفرصة للعلاج .

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