مجلس النواب : المناصب العسكرية والأمنية من اختصاصات المجلس الرئاسي وبإجماع أعضائه ومصادقة النواب .



طبرق 11 أكتوبر 2017 ( وال ) - أقر مجلس النواب في اجتماعه الذي عقده

أمس الثلاثاء تعديل المادة (8) من الاتفاق السياسي ، بحيث تؤول المهام

المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية للمجلس الرئاسي "بالإجماع" وبمصادقة

مجلس النواب .

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عقب جلسة أمس الثلاثاء قال

" عبدالله بليحق " بأنه تم في جلسة المجلس وبإجماع الأعضاء إلغاء المادة

الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بالإضافة إلى تعديل نص

المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بحيث تنص على أن القرارات الخاصة

بالمناصب العليا العسكرية والأمنية تتخذ فيها القرارات بإجماع المجلس

الرئاسي ومصادقة مجلس النواب على هذه القرارات.

يشار بأن مجلس النواب كان قد أقر في جلسته التي عقدها بطبرق مساء

الاثنين التعديل الخاص بأن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وان

يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصل عن المجلس الرئاسي .



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