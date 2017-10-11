عميد بلدية سرت يجتمع مع مدراء المصارف العاملة بسرت لبحث الية لتوزيع السيولة النقدية .



سرت 11 اكتوبر 2017(وال)- عقد بقاعة اجتماعات ديوان بلدى سرت امس

اجتماعا ضم عميد بلدية سرت مختار خليفة المعدانى ومدراء المصارف العاملة

بسرت, التجارى الوطنى والجمهورية ابوهادى والتجارة والتنمية والصحارى

وشمال افريقيا بسرت

وقال مسؤول الاعلام باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية ان

الاجتماع اتفق فيه على وضع الية من شأنها توزبع السيولة النقدية من خلال

المندوبيين بالمحلات يتم تسميتهم من قبل بلدية سرت وبطريقة تسهل حركة

الازدخام امام المصارف، كما تم التاكيد على تسهيل اجراءات الحصول على

السيولة النقدية بالنسبة للمرأة وخاصة الارامل والمطلقات

كما تم الاتفاق على تسريع وثيرة تفعيل عمل المصارف التجاربة بسرت

والاسراع بوثيرة المتقدميين بملفاتهم للحصول على منحة 400 دولار لارباب

الاسر بسرت.

كما اكدوا مدراء المصارف التجاربة بسرت ان كافة حوافظ المرتبات التى ترد

من مراقبة المالية سرت عن شهر اغسطس تم ادراجها بالمصارف

والاتفاق عل ان يتم مخاطبة محافظ مصرف ليببا وديوان المحاسبة ووزير

الاقتصاد لحكومة الوفاق بشأن ملف الاعتمادات والرجوع الى بلدى سرت.

...(وال سرت)....