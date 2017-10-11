رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يستقبل وفداً من الإتحادالعام لكرة السلة .



طرابلس 11 اكتوبر 2017 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني السيد فائز السراج الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفداً

من الاتحاد العام لكرة السلة وجمعية أصدقاء كرة السلة.

وأستعرض رئيس الاتحاد خلال اللقاء الصعوبات التي تواجهه لعبة كرة السلة

من بينها ما يترتب على الإتحاد من إلتزامات تجاه إتحادات كرة السلة

العربية والأفريقية والدولية وبما يهدد مشاركة ليبيا في البطولات التي

تقيمها هذه الاتحادات .

كما عرض أعضاء الوفد ما تحتاجه صالات اللعبة في إنحاء ليبيا من صيانة

إضافة إلى استكمال صيانة مجمع رجب عكاشة في طرابلس.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي بالوفد مؤكداً على الدور الايجابي والحيوي الذي

تلعبه الرياضة في المجتمع، وعلى أهمية كل المسابقات الرياضية جماعية كانت

أم فردية، وأعلن عن استعداد الحكومة لتلبية الاحتياجات العاجلة لكافة

الأندية وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأصدر رئيس المجلس تعليمات الى الجهات المختصة بتسديد التزامات الاتحاد

الخارجية والداخلية، وتخصيص مبالغ مالية لدوري كرة السلة لعام 2017 –

2018 .

كما أوصى بالاهتمام بجمعية أصدقاء كرة السلة التي تضم رياضيين قدامى

ومدربين وحكام ومحبي كرة السلة والاهتمام بوجه خاص بذوي الاحتياجات

الخاصة.

(وال)