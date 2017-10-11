وصول الشحنة الرابعة من الكتاب المدرسي الى مخازن التعليم الرئيسية.



طرابلس 11 أكتوبر 2017 (وال) - وصلت الدفعة الرابعة من الكتاب

المدرسي أمس الثلاثاء إلى المخازن الرئيسة لمركز المناهج التعليمية

والبحوث التربوية بوزارة التعليم .

وأوضح المكتب الاعلامي لوزارة التعليم ان هذه الشحنة تضم " 21

"حاوية ووصلت جميعها إلى مخازن التعليم بمنطقة عين زارة بطرابلس,

وبين "ايمن القماطي " الموظف بالمخازن الرئيسية في تصريح للمكتب

الاعلامي بأنه يتم بشكل فوري بعد تفريغ الشحنات الواصلة واستلام كمياتها

توزيعها على المخازن الفرعية بكافة المناطق التعليمية بليبيا بنسب

متساوية بحسب الكثافة الطلابية للمناطق, والتي بدورها تقوم بشكل مباشر

بتوزيع الكتب على المدارس, .. مؤكداً وصول الكتب إلى جميع المدن والمناطق

الليبية.

واشار إلى أن العمل جاري لاستقبال بقية الشحنات المتعاقد عليها الى

ميناء طرابلس.. مشيرًا الى أنه من المتوقع أن يتم استقبال شحنة جديدة من

الكتاب المدرسي تقدر بحوالي( 218 )حاوية خلال نهاية هذا الاسبوع .

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