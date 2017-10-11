المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة المشارك في كأس العالم يلتقي الفريق التونسي اليوم .الأربعاء ، 11-10-2017 - 10:36:00




تونس 11 اكتوبر 2017 (وال)- يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة
مشاركته في منافسات كأس العالم الذي تستضيفه تونس حاليًا
وقد تعادل المنتخب الليبي امس الثلاثاء مع المنتخب البرتغالي بنتيجة
سلبية في اللقاء الذي جمعهما في مدينة نابل .
وكان الفريق الوطني قد فاز على المنتخب اللبناني في المباراة الاولى
بنتيجة 2/ صفر .
ويلتقي المنتخب الوطني الذي جمع اربع نقاط اليوم مع البلد المضيف تونس
عند الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا .
(وال)

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