‏ديوان المحاسبة الليبي ورشة عمل‏ حول المراجعة البيئية.





طرابلس 11 اكتوبر 2017( وال )- نظم مركز البحوث والدراسات

الاستراتيجية بالتعاون مع إدارة متابعة المشروعات ورشة عمل يوم امس

بطرابلس تناولت المراجعة البيئية ودور الديوان في تحقيق رقابة فعالة على

الاداء البيئي.

وقدمت خلال هذه الورشة ورقة عمل بعنوان ( الإطار العام للمراجعة البيئية

وفق المنهجيات التي اقرتها مجموعة عمل الرقابة البيئية التابعة للجنة

تبادل المعرفة بمنظمة الانتوساي) من قبل د. طارق الحطاب مدير مركز البحوث

والدراسات الاستراتيجية .

كما قدمت خلال هذه الورشة ورقة بحثية بعنوان (دور ديوان المحاسبة في

تحقيق رقابة فعالة على الاداء البيئي) قدمها م. عبدالرزاق البيباص مدير

ادارة متابعة المشروعات وتناولت وذلك من خلال دراسة حالة عملية تم عرضها

خلال الورشة ، وخلصت الورشة الى مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة تفعيل

القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة ،وتدريب وتأهيل العناصر الفنية

،واستحداث مكتب بالديوان يعنى بالمراجعة البيئية ،وتفعيل دور الديوان في

القيام بعمليات مراجعة شاملة للقضايا البيئية ، وكذلك العمل على اصدار

ارشادات ومعايير يمكن الاعتماد عليها كدليل في المراجعة البيئية.

....( وال )...