وزير الداخلية المفوض يجتمع مع مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان.





طرابلس 11 أكتوبر 2017 (وال) - تركز الاجتماع الذي عقده وزير

الداخلية بحكومة الوفاق الوطني " العارف الخوجه " أمس مع مدير المفوضية

السامية لحقوق الإنسان "الحسين جنات رعد" على مناقشة انتهاكات حقوق

الإنسان داخل ليبيا وإيجاد حلول مناسبة للحد منها.

و تم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة

أوضاع المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء ومعاملتهم بالطرق

الإنسانية .. بالإضافة إلي عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .

وثمن مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال هذا الاجتماع

الجهود التي تبدلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من اجل امن

واستقرار البلاد .. معربا عن أمله في أن يكون هناك تعاون مستمر في

المستقبل بين الوزارة والمفوضية

و حضر هذا الاجتماع رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية عقيد " محمد بشر

" ومدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقيد محمد الزوام .

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