وقف تدفق المياه من النهر الصناعي لمدة 9 أيام لاجراء الصيانة.



طرابلس 10 أكتوبر 2017 (وال) -أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر

الصناعي عن شروعه في إنجاز أعمال الصيانة لصمامات التحكم الرئيسية بمحطة

التحكم في التدفق الشويرف يوم الإثنين القادم الموافق16 /10 /2017.

واشار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيانه إلى أن إجراء

الصيانة سيتطلب إيقاف تدفق المياه من حقول الآبار لفترة 9 أيام من تاريخ

البدء بأعمال الصيانة.

ودعا الجهاز جميع المستهلكين التعاون بعدم فتح صمامات التغذية والتقيد

بالتعليمات الصادرة من غرفة التحكم الرئيسية بالمنظومة حتى تتمكن من

إعادة ضخ المياه للمدن والمشاريع الزراعية في أقل وقت ممكن.

وأوضح مصدر بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ختام البيان إلى

أن التنسيق جاري مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بفروعها المختلفة.

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