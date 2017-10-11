غرفة العمليات الميدانية سرت ترفع حضر التجول كليا داخل وخارج مدينة سرت والطريق الساحلى.





سرت 11 اكتوبر 2017(وال)- اعلنت غرفة العمليات الميدانية العسكرية

بسرت ومديرية امن سرت اليوم رفع حضر التجول كليا داخل وخارج مدينة سرت

والطريق الساحلى

وقال مدير مديرية امن سرت عقيد الصديق مصطفى بن سعود لمراسل وكالة

الانباء الليبية بسرت انه تم رفع حضر التجوال بالمدينة اعتبارا من يوم

امس.

وكانت غرفة العمليات الميدانية ومديرية الامن سرت قد اعلنتا رفع حالة

الطؤارى بالمدينة يوم السابع من شهر اكتوبر الحالى.

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