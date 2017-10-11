وزير التعليم يناقش مع عدد من رؤساء الجامعات المشاكل التي تواجه سير الدراسة الجامعية.





طرابلس 11 اكتوبر 2017 ( وال )- ناقش وزير التعليم بحكومى الوفاق

الوطنى الدكتور "عثمان عبد الجليل" خلال اجتماعه امس بجامعة المرقب مع

عدد من رؤساء الجامعات المشاكل التي تواجه سير الدراسة الجامعية

والاحتياجات الضرورية اللازمة لسير العمل بهذه الجامعات.

وبين رؤساء الجامعات خلال الاجتماع, الذى انعقد على هامش اختتام

فعاليات المخيم السنوي السادس عشر للمتفوقين والمواهب، ما تعانيه

الجامعات من قلة للإمكانيات وبالأخص فيما يتعلق بالمستلزمات الضرورية

لأداء العمل والمتمثلة في القرطاسية، مطالبين بضرورة توفير هذه

الاحتياجات،بالإضافة إلى تسوية الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس

المتعاونين والمعيدين بهذه الجامعات.

وأوضح الوزير بأنه تواصل مع وزير المالية بالخصوص, وأن الاخير اعطى

تعليماته بتسييل الأرباع (الثاني والثالث) للجامعات.مشيرا الى ضرورة

مراعاة ظروف الطلبة المهجرين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم.

وفي ختام الاجتماع اتفق الحاضرون على عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع

المقبل لحلحلة وتذليل كافة الصعاب التي تواجه سير الدراسة بالجامعات. وضم

الاجتماع رؤساء الجامعات لكل من (غريان - صبراته - مصراتة - الزاوية -

المرقب - زليتن - طرابلس- الجفارة - بني وليد.

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