المحكمة الأميركية العليا تنقض حكما ضد مرسوم ترامب بشأن الهجرة .

واشنطن 11- اكتوبر 2017 ( وال ) - نقضت المحكمة الأميركية العليا حكما أصدرته محكمة استئناف فدرالية، وجمّدت بموجبه العمل ببند في أمر تنفيذي، أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة .



ويمثّل قرار المحكمة العليا انتصارا رمزيا لترامب، لأن الطعن يتعلق

ببند في النسخة الثانية من مرسومه، بشأن الهجرة، يحظر لمدة 90 يوما دخول

رعايا ست دول اسلامية إلى الولايات المتحدة- حسب ما أفادت به وكالة

الانباء الفلسطينية .

وكان ترامب أصدر هذه النسخة الثانية من الأمر التنفيذي في 6 مايو

الماضي، لكن القضاء الفدرالي سرعان ما جمّد العمل بها بعدما طعنت به

ولايتا ماريلاند، وهاواي.

وأصدرت محكمتا الاستئناف المعنيتان، في ريتشموند (فيرجينيا)، وسان

فرانسيسكو (كاليفورنيا)، في شهري ايار وحزيران، حكمين صادقت فيهما، على

قرار تجميد العمل بالمرسوم.

وفي حكمها الصادر يوم أمس، نقضت المحكمة العليا حكم الاستئناف

الصادر في ماريلاند، ولكن ليس ذلك الصادر في هاواي، والذي ما زال ساريا،

لكن أيامه معدودة على ما يبدو.

والدول السبع، التي يحظر دخول رعاياها إلى الولايات المتحدة، هي: اليمن،

وسوريا، وليبيا، وايران، والصومال، وكوريا الشمالية، وتشاد، كما منع

المرسوم الجديد دخول مسؤولين حكوميين من فنزويلا بحجة انهم لا يتعاونون

بشكل كاف بشأن اجراءات تأشيرات الدخول.

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