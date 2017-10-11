قوات الاحتلال تقتحم منازل في بيت لحم .





بيت لحم 11- اكتوبر 2017 ( وال ) - اقتحمت قوات الاحتلال

الإسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، عددا من منازل المواطنين في بيت لحم.

وافاد مصدر أمني فلسطيني ، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل في بلدة

العبيدية شرقا للمواطنين عايد وعيد ربايعه، وكذلك في بلدة بيت فجار

للأسيرين اياد محمود طقاطقة، ووجدي علي ثوابته.

واضاف المصدر أن الاحتلال قام في مخيم العزة شمالا بتصوير منازل ومركبات

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واشار الناشط الشبابي " احمد صلاح" في تصريح لوكالة الانباء

الفلسطينية " وفا " إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن رزق حميده

في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وهو والد الأسير صالح، وفتشوه وقاموا بتسليمه

بيانا تهديديا يحذر فيه المواطنين "بتنغيص حياتهم اذا استمروا في

المقاومة ورشق سيارات المستوطنين بالحجارة".

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