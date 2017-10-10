افتتاح مهرجان السلام " ليبيا بكل الالوان " بودان مساء اليوم .

ودان 10 اكتوبر 2017 (وال) - افتتح مساء اليوم رسميا مهرجان ودان للسلام والذي يحمل شعار " ليبيا بكل الالوان " وذلك بجمعية بيوت الشباب بالمدينة وبحضور حشد من أهالي المدينة وعدد من منظمات المجتمع المدني من مختلف مناطق ليبيا وبمشاركة دراجي ناديى الاولمبي بالزواية والشباب من مصراتة ورحالة تونسي شارك في سباق الدراجات وفرسان ودان وعدد من اندية ودان.

وقال موفد ( وال ) ان المهرجان استهل باطلاق حمامة بيضاء وحمل اغصان الزيتون من جميع المشاركين في سباقات حفل الافتتاح الذي شهد حضورا كبيرا من اهالي ودان والمدن المجاورة.

والقيت في حفل الافتتاح العديد من الكلمات التى أكدت على أهمية مثل هذه المهرجانات في التواصل والتماسك المجتمعي ونبذ العنف وابراز قيم المحبة والتواصل .

وتنوعت فقرات الحفل بين العروض الرياضة الجوية لطائرات التحكم عن بعد لاتحاد الرياضات الجوية والعروض الرياضية والاغاني والقصائد الشعرية للشعراء احمد بلهود والشاعر الحسين الرقيبي ولوحات شعبية من جمعية الواحة اضافة الى العديد من الفقرات المتنوعة وعروضا للفروسية الشعبية .



...( وال - ودان )...