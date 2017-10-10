وزير الداخلية يجتمع مع مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان .

طرابلس 10 أكتوبر 2017 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية المفوض الدكتور " العارف الخوجه " مع مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان "الحسين جنات رعد" على مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان داخل ليبيا وإيجاد حلول مناسبة للحد منها ، وفقا لما ذكره المكتب الاعلامي بالوزارة .

كما تم خلال هذا الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء ومعاملتهم بالطرق الإنسانية ، بالإضافة إلي عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .

وثمن مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال هذا الاجتماع الجهود التي تبدلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني .. معربا عن أمله في أن يكون هناك تعاون مستمر في المستقبل بين الوزارة والمفوضية

و حضر الاجتماع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد " محمد بشر " ومدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد " محمد الزوام ".



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