غدا الأربعاء : الأنوار مع النجمة ودارنس مع الهلال في الدوري الممتاز لكرة القدم.الثلاثاء ، 10-10-2017 - 21:10:00


طرابلس 10 أكتوبر 2017 (وال)- تقام مساء غد الاربعاء مباراتان في
الجولة الخامسة (ذهابا) لفرق المجموعة الأولى، ضمن الدوري الممتاز لكرة
القدم، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.
حيث يلتقي فريق الأنوار نظيره فريق النجمة في المباراة المؤجلة من
يوم الأحد الماضي، عند الساعة الثالثة والنصف مساء بملعب المرج، ويلتقي
فريق دارنس نظيره فريق الهلال عند الساعة الثالثة والنصف مساء بملعب
طبرق.
وتتواصل يوم الخميس منافسات الجولة الخامسة لنفس المجموعة بإقامة
مباراة واحدة تجمع التعاون مع الأهلي بنغازي عند الساعة الثالثة والنصف
مساء بملعب المرج.
...(وال)...

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