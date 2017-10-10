مجلس النواب : المناصب العسكرية والأمنية من اختصاصات المجلس الرئاسي وباجماع اعضائه ومصادقة مجلس النواب .

طبرق 10 أكتوبر 2017 ( وال ) - أقر مجلس النواب في اجتماعه الذي عقده اليوم الثلاثاء تعديل المادة (8) من الاتفاق السياسي ، بحيث تؤول المهام المتعلقة بالمناصب العسكرية والامنية للمجلس الرئاسي "بالإجماع" وبمصادقة مجلس النواب .

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عقب جلسة اليوم الثلاثاء قال ” عبدالله بليحق ” بأنه تم في جلسة اليوم وبإجماع أعضاء المجلس الغاء المادة الثامنة من الاحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بالإضافة الى تعديل نص المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بحيث تنص على أن القرارات الخاصة بالمناصب العليا العسكرية والأمنية تتخذ فيها القرارات بإجماع المجلس الرئاسي ومصادقة مجلس النواب على هذه القرارات.





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