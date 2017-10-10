رئيس المجلس الرئاسي يجري محادثات مع المفوض السامي لحقوق الإنسان .

طرابلس 10 أكتوبر 2017 ( وال ) - إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس سمو الأمير " زيد بن رعد الحسين " المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يرافقه وفدا من مسؤولي المفوضية .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد بحث الجانبان خلال الاجتماع تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا.

وعبر سمو الأمير " زيد " عن سعادته بلقاء " السراج " في طرابلس مبدياً دعمه لجهوده من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا ،مجددا حرص المفوضية على مساعدة ليبيا في تجاوز الأزمة الراهنة، مشيرا إلى مخاطر ظاهرة الإرهاب والتشكيلات المسلحة التي تعمل خارج نطاق الشرعية على حقوق الإنسان.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي مرحباً بالمفوض السامي ومرافقيه مؤكدا أن حماية حقوق الإنسان وترسيخ مفهوم تلك الحقوق هي من أولويات برامج حكومة الوفاق الوطني ، مرحباً بالتعاون والتنسيق مع المفوضية.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية وقال رئيس المجلس الرئاسي " إن القضية تؤرقنا كدولة عبور تتحمل أعباء كبيرة في الظرف الصعب الحالي " .

وأضاف " ان حكومة الوفاق الوطني أعدت خططا وبرامج بالتنسيق مع دول صديقة لتأمين الحدود الجنوبية التي يتدفق من خلالها المهاجرين غير الشرعيين والمهربين مشيراً إلى تقارير ترجح تسرب عناصر إرهابية بينهم، وقال " السراج " أن الحكومة تعمل ما في وسعها وبقدر المتوفر من إمكانيات على تحسين ظروف المعيشية في مراكز الإيواء وإلى أن يتم إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية قائلاً إن دعم تلك الدول إقتصاديا سيساهم إلى حد كبير في حل المشكلة .

وأكد " السراج " ان الحل الحاسم للقضية يكمن في تحقيق الاستقرار في ليبيا حيث يمكن للدولة تأمين حدودها كما يتيح الاستقرار الاستعانة بمئات الآلاف من العمالة بطرق شرعية من الدول الإفريقية في مشاريع البناء والتعمير مثلما كان الوضع في السابق.

ومن جهة أخرى أعلن " السراج " ترحيب الحكومة بإستقبال فريق من الأمم المتحدة لمتابعة ملف حقوق الإنسان في ليبيا مؤكدا رفضه لحدوث أية تجاوزات في هذا الملف وحرصه على ان يطبق القانون على مرتكبيها .



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