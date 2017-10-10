تركيا : اعتقال 30 جنديا في اطار التحقيقات بالكيان الموازي .





انقرة 10 اكتوبر 2017 (وال)- اعلن مسؤول أمني اليوم الثلاثاء ان

السلطات التركية اعتقلت 30 جنديا في اطار التحقيقات الجارية بما يسمى

(الكيان الموازي) التي تتهمها الحكومة بالضلوع في محاولة الانقلاب

الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016.

وقال المسؤول ان عملية اعتقال جاءت بناء على مذكرة اعتقال صادرة من مكتب

الادعاء العام في مدينة (قونيا) وسط تركيا ضد 70 عسكريا.

وأضاف ان فرق من وحدة الجريمة المنظمة والتهريب في (قونيا) نفذت عمليات

الاعتقال في سبع مدن تركية بما فيها العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول ،مشيرا

الى استمرار العمليات الامنية للقبض على الآخرين.

وكانت السلطات التركية اعلنت في يوليو الماضي حبس أكثر من 50 ألف شخص

وفصل نحو 150 ألفا من عملهم لتورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشل.