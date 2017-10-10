مستوطنون يقتحمون الحرم الابراهيمي بالخليل .





رام الله 10 اكتوبر 2017 (وال)- قال مدير عام اوقاف الخليل اسماعيل

ابو الحلاوة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي سمحت الليلة الماضية وفجر اليوم

الثلاثاء لـ 22500 مستوطن متطرف بالدخول إلى مدينة الخليل والمسجد

الإبراهيمي الشريف بالبلدة القديمة من الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأكد ابو الحلاوة ان جيش الاحتلال فتح المسجد الابراهيمي لليهود فقط

ومنع المسلمين من الصلاة فيه، مشيرا في بيان صحفي له اليوم الى ان المنع

سيستمر حتى اليوم فقط حيث سيستمر تواجد المستوطنين بشكل مكثف في المدينة

بمناسبة الأعياد اليهودية.

واقتحم الف مستوطن فجر اليوم أحد المواقع الإسلامية في الضفة الغربية

تحت حماية قوات الاحتلال.