أمين عام أوبك يناشد منتجي النفط الصخري الأمريكي المساعدة في كبح الإنتاج.





جنيف 10 اكتوبر 2017 (وال)- دعا محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك

اليوم الثلاثاء منتجي النفط الصخري الأمريكي إلى المساعدة في خفض الإنتاج

العالمي، محذرا من احتمال الحاجة إلى تدابير استثنائية العام المقبل

للمحافظة على سوق متوازنة في الأجل المتوسط إلى الطويل.

وقال باركيندو "في الوقت الحالي نحن متفقون (أوبك والمنتجون المستقلون في

الولايات المتحدة) على أننا نتحمل مسؤولية مشتركة للحفاظ على الاستقرار

لأننا أيضا لسنا بعزلة عن أثر الاتجاه النزولي" في إشارة إلى تراجع أسعار

النفط التي دفعت أوبك لإبرام اتفاق لخفض الإنتاج في أواخر العام

الماضي.وتابع "المستقلون أنفسهم يقولون نحن بحاجة لمواصلة هذا

النقاش".جاءت تصريحات أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط خلال خطاب

ألقاه في مؤتمر للطاقة بنيودلهي.

وقال باركيندو للصحفيين في وقت لاحق على هامش المؤتمر "سيعود التوازن

بين الطلب والعرض من خلال السحب الكبير من المخزونات الذي نشهده بالنسبة

لمخزونات في مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل مكثف جدا.

واضاف ان الزيادة في المخزونات مقارنة مع متوسط خمس سنوات بلغت 171

مليون برميل في أغسطس مقارنة مع 338 مليونا في بداية العام.

وكان باركيندو قال يوم الأحد إن أوبك ومنتجي النفط الآخرين قد يحتاجون

إلى اتخاذ "بعض التدابير الاستثنائية" العام القادم لإعادة التوازن إلى

سوق النفط

وتابع أن التوقعات بأن ينمو الطلب العالمي على النفط بواقع 1.45 مليون

برميل يوميا في 2017 وينبغي أن يظل قرب 1.4 مليون برميل في 2018. وتابع

أن حصة الهند من الطلب العالمي على النفط سترتفع لأكثر من تسعة في المئة

بحلول 2040 من أربعة في المئة حاليا.