الكوليرا تودي بحياة الأجنة مع انتشار الوباء في اليمن.





الحديدة 10 اكتوبر 2017 (وال) - بعد أن أودى وباء الكوليرا بحياة أكثر

من ألفي شخص في اليمن سقطت أحدث ضحاياه قبل أن تخرج إلى الحياة وهي في

بطن أمها.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد منذ عامين ونصف العام في استنزاف المال

والمنشآت الطبية التي يحتاجها اليمن بشدة لمكافحة العدوى التي تقول هيئات

الإغاثة والعاملون بالقطاع الطبي إنها تصيب الفقراء ومن يعانون من سوء

التغذية والحوامل وصغار السن أكثر من غيرهم.

ويمتلئ عنبر المصابين بالكوليرا بالأطفال بعضهم يتأوهون من الألم والبعض

الآخر صامتون بشكل مريب. ويرتفع غطاء فوق طفل صغير واهن لا يقوى على

الحراك وينخفض مع تنفسه الضعيف.

وقالت هيئة إنقاذ الطفولة في أغسطس إن الأطفال تحت سن 15 عاما يمثلون نحو

نصف الحالات الجديدة وثلث حالات الوفاة وإن الأطفال الذين يعانون من سوء

التغذية أكثر عرضة للموت بالكوليرا بستة أمثال غير المصابين بسوء

التغذية.

وتضرر القطاع الصحي في البلاد بشدة في حين حال صراع على المصرف المركزي

دون صرف رواتب الأطباء وعمال الصرف الصحي.

وحذرت سمية بلطيفة المتحدثة باسم الصليب الأحمر في صنعاء من أن نقص

التمويل والعاملين في قطاع الصحة يعرقل جهود القضاء على المرض مما يبعد

احتمال القضاء على المرض باليمن في وقت قريب.

وقالت "وباء الكوليرا أصبح أمرا معتادا مما أدى إلى نوع من الرضا بالوضع

القائم في التعامل معه ليس من جانب المدنيين فحسب بل أيضا من جانب منظمات

(الإغاثة) المختلفة".