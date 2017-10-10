هجوم مسلح بجامعة كينيا ومقتل شخصين.





كينيا 10 اكتوبر 2017 (وال)- قال مسؤول بالشرطة وشاهدة عيان إن

موظفتين قُتلتا كما أصيب عدة طلاب فى كينيا بعد أن أطلق مسلح النار فى

حرم الجامعة التكنولوجية فى مومباسا فى مقاطعة كوالى الساحلية اليوم

الثلاثاء ، وقال مسؤول بالشرطة إن موظفتين لقيتا حتفهما كما أصيب سائق

وشرطيان فى الهجوم.

وقالت شاهدة العيان إنها وعدة طلاب آخرين فروا من سيارتهم عندما أطلق

المسلح النار عليهم وإنها رأت طلابا مخضبين بالدماء يجرى نقلهم من المبنى

مع وصول الشرطة إلى الحرم الجامعى ، ولم تُعرف هوية المسلح.