بنغلادش: ارتفاع حصيلة غرق مركب الروهينغا إلى 23 قتيلا.





دكا 10 اكتوبر 2017 (وال)- أعلنت شرطة بنغلادش اليوم الثلاثاء العثور

على جثث تسعة مهاجرين بعد غرق مركب مكتظ بعشرات الروهينغا الفارين من

العنف في بورما، في مياه هائجة مما يرفع حصيلة الضحايا الى 23 قتيلا.

وعثر على ثماني جثث على ضفاف نهر ناف الذي يشكل الحدود الطبيعية بين

بنغلادش وبورما، وعلى جثة أخرى على بعد كيلومترات على جزيرة سانت مارتن.

وأكثر من نصف عدد ضحايا الكارثة الأخيرة هم أطفال، بحسب ميان الدين قائد

شرطة بلدة تكناف الحدودية.

ولم يستطع تحديد عدد المفقودين، لكن ناجين ومسؤولين قالوا إن المركب كان

يقل ما بين ستين ومئة شخصا. وحتى الآن أنقذ خفر السواحل البنغلادشي وحرس

الحدود 15 شخصا، رغم أن السلطات قالت إن هناك احتمال أن يكون البعض قد

سبحوا الى بورما.

وأكثر من نصف مليون لاجئ وصلوا الى بنغلادش منذ 25 أغسطس الماضي هربا من

حملة عسكرية للجيش البورمي.

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