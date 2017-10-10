بريطانيا تطمح إلى تحقيق شراكة قوية بينها وبين لاتحاد الأوروبي.





لندن 10 اكتوبر 2017 (وال)- اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي

امس الاثنين أن بلادها تطمح لتحقيق شراكة جديدة وقوية بين بلادها

والاتحاد الأوروبي .

وأشارت ماي خلال الكلمة التي ألقتها في مجلس العموم البريطاني ونشرها

الموقع الرسمي للحكومة البريطانية إلى أن تحقيق تلك الشراكة تحتاج لقيادة

ومرونة ليست فقط من جانب بريطانيا بل من جانب جميع دول الاتحاد الأوروبي

الـ 27 الصديقة .

وعبرت ماي عن تفاؤلها بأن تحقق مفاوضات الجانبين نتائج تحفظ مصالح

بريطانيا والاتحاد الأوروبي من خلال تبني حلول مبتكرة للقضايا العالقة.