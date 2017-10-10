تونس تنقذ نحو 100 مهاجر غير شرعي وتبدأ تدريبا مع البحرية الإيطالية .





تونس 10 اكتوبر 2017 (وال)- قال خفر السواحل التونسي اليوم الثلاثاء

إنه أنقذ نحو 100 مهاجر تونسي من الغرق أثناء محاولتهم عبور البحر للوصول

إلى أوروبا فيما بدأت القوات البحرية التونسية والإيطالية تدريبا مشتركا

لضبط المهاجرين مع تحول تونس لمنصة رئيسية لتدفق المهاجرين على سواحل

إيطاليا.

ويأتي إنقاذ المهاجرين بعد يوم واحد من انتشال ثماني جثث وإنقاذ 38 شخصا

إثر اصطدام مركب للبحرية التونسية بقارب مكتظ بالمهاجرين التونسيين قبالة

سواحل قرقنة.

وقال خفر السواحل التونسي إنه أنقذ المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل

قرقنة بينما كان قاربهم يغرق مضيفا أن امرأة وثلاثة أطفال كانوا من بين

المهاجرين.

ووصلت الفرقاطة ألبينو التابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء حلق الوادي

يوم الاثنين للمشاركة في تدريب مشترك مع جيش البحر التونسي يستمر حتى 13

أكتوبر لضبط المهاجرين وإجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر.