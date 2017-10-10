إدارة مصرف السراى للتجارة والإستثمار تقيم ورشة عمل حول" بطاقة تاجر " .







طرابلس 10 أكتوبر 2017 (وال) - نظمت إدارة مصرف السراى للتجارة

والإستثمار الإثنين بفندق كورونثيا بطرابلس ، بالتعاون مع شركة " تداول "

للتقنية الالكترونية ورشة عمل حول" بطاقة تاجر " ، وذلك لتقديم والتعريف

بمنتجها الجديد .

وحضر الورشة وزير الاقتصاد والتجارة المفوض بحكومة الوفاق الوطني "

ناصر فضل الله عون الدرسي " ، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة

أ "

محمد الرعيض " ومدير عام مصرف السراى للتجارة والاستثمار أ" فاروق

العبيدي " ، ومدير عام شركة " تداول " للتقنية الألكترونية أ " علاء

الدين خميرة " ، ونخبة من المتخصصين في الاقتصاد الألكتروني وممثلين عن

مصرف ليبيا المركزي وبعض المصارف التجارية ، اضافة إلى عدد من رجال

وسيدات الأعمال والتجار .

وتهدف هذه الورشة إلى التحول إلى استخدم الدفع الألكتروني وخلق بيئة

مؤمنة بالكامل والمساهمة في التخفيف من معاناة المواطن من شح السيولة

والإزحام في طوابير أمام المصارف ،

وتهدف هذه الورشة وفقاً لما ذكره المهندس " أحمد محمد صنوك " المدير

التنفيذي لخدمات الدفع الألكتروني المصرفية بمصرف السراى للتجارة

والإستثمار أن هذه الخدمة الهدف منها استكمال دورة المدفوعات الألكترونية

بدء من المستهلك إلى التاجر إلى تاجر الجملة إلى المصرف .

وأكد ان هذه الخدمة تتيح تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للتجار ورجال

الأعمال والمواطنين والمتعاملين بشكل عام باستخدام خدمة بطاقة الدفع

الالكتروني وتحصيلها عن طريق مصرف السراى للتجارة والإستثمار .

وتركزت محاور الورشة التي شهدت في مستهلها القاء كلمات من قبل وزير

الاقتصاد والتجارة المفوض بحكومة الوفاق الوطني " ناصر فضل الله" ، ومدير

عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة أ " محمد الرعيض " ومدير عام مصرف

التجارة والاستثمار أ" فاروق العبيدي " ، ومدير عام شركة " تداول "

للتقنية الألكترونية أ " علاء الدين خميرة " على مناقشة مشاكل السوق

الليبي وتأثير نقص السيولة النقدية ، وتوفير الحل الأمثل للمستهلك من

خلال بطاقة الدينار الليبي ، وتسهيل توفر السلع لتاجر التجزئة من خلال

إعتماد واستخدام المنتج الجديد للمصرف" بطاقة تاجر " .

كما شهدت جلسات الورشة نقاش مستفيض ومداخلات وطرح مجموعة من الأفكار

والأسئلة من قبل رجال الأعمال والتجار ، تم الإجابة عليها من قبل مصرف

السراى للتجارة والإستثمار ، ومصرف ليبيا المركزي وشركة " تداول "

للتقنية الألكترونية .

وقال المهندس " أحمد محمد صنوك " المدير التنفيذي لخدمات الدفع

الألكتروني المصرفية بمصرف السراى للتجارة والإستثمار إن خدمة بطاقة

الدفع الإلكتروني تجمع ما بين الأمان والفعالية الكاملة بحيث يمكن للتجار

استخدامها كخيار يتيح لزبائنهم الدفع الإلكتروني على مدار الساعة وتتمثل

أهمية هذه الخدمة في تمكين التجار ورجال الأعمال والمواطنين من اعتماد

إجراء التعاملات في الأسواق المحلية .

وأكد المهندس " أحمد محمد صنوك " بالقول " نحن على ثقة أن هذه الخدمة

ستعود بالفائدة على عملائنا من الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال على حدٍ

سواء وتمكنهم من إجراء تعاملات التجارة الإلكترونية بشكل آمن وسريع

ومتكامل .



( وال )