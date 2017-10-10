تواصل فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية لمنظمة المرأة العربية في مجال الأمن والسلام بالقاهرة القاهرة 10 أكتوبر 2017 (وال ) - تستمر فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية التي تعقدها منظمة المرأة العربية والتي تحمل عنوان "مشاركة النساء في الت



وقد تناول الدكتور علي شاهين استشاري ومتخصص في مجال بناء القدرات وحل

النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، محاضرة عن العوامل المؤثرة علي إشراك

النساء وتأثيرات السياق على فعالية مشاركتهن.

كما تتطرق إلي المبادئ الأساسية للمناصرة بأنها مجموعة من الأنشطة يتم

تنظيمها للتأثير علي سياسات المجتمع بغرض احداث تغييرات ايجابية، كما

تتطرق إلي المقاربات والأدوات التي تساعد في تصميم وتنفيذ حملة مناصرة.

كما عرض أنواع الاستراتيجيات الخاصة بالمناصرة وتضمنت التوعية من خلال

الاعلام وحملات التوعية، وكذلك بناء القدرات وتقديم الدعم، والمواجهة

والدعاوي القضائية. هذا وقد تخلل البرنامج التدريبي اليوم محاضرات نظرية

وتدريبات عملية.

وشاركت في الدورة متدربات من 12 دولة عربية : (الأردن- تونس- السودان-

سوريا-العراق- فلسطين- ليبيا- لبنان- مصر- المغرب- موريتانيا- اليمن)

ممثلات عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمرأة وأيضا المجتمع

المدني.



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المكتب الإعلامي

منظمة المرأة العربية