تونس تنقذ نحو 100 مهاجر غير شرعي وتبدأ تدريبا مع البحرية الإيطالية تونس 10 أكتوبر 2017 (وال ) - قال خفر السواحل التونسي اليوم الثلاثاء إنه أنقذ نحو 100 مهاجر تونسي من الغرق أثناء محاولتهم عبور البحر للوصول إلى أوروبا فيما بدأت القوات البحرية التو



ويأتي إنقاذ المهاجرين بعد يوم واحد من انتشال ثماني جثث وإنقاذ 38 شخصا

إثر اصطدام مركب للبحرية التونسية بقارب مكتظ بالمهاجرين التونسيين قبالة

سواحل قرقنة.

وتزايدت محاولات الإبحار من السواحل التونسية بعدما شددت البحرية الليبية

الرقابة على السواحل الليبية مما أدى إلى انخفاض مفاجئ في محاولات الهجرة

غير الشرعية انطلاقا من السواحل الليبية طوال الشهرين الماضيين.

وقال خفر السواحل التونسي إنه أنقذ المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل

قرقنة بينما كان قاربهم يغرق مضيفا أن امرأة وثلاثة أطفال كانوا من بين

المهاجرين.

ووصلت الفرقاطة ألبينو التابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء حلق الوادي

يوم الاثنين للمشاركة في تدريب مشترك مع جيش البحر التونسي يستمر حتى 13

أكتوبر لضبط المهاجرين وإجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر.





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