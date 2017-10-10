منظمة اليونيسف تُحذر من تفاقم أزمة تغذية الأطفال في مالي .





الأمم المتحدة 10 أكتوبر 2017 (وال ) - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة

يونيسيف من أن أزمة سوء التغذية المتفاقمة في المناطق المتأثرة بالنزاع

في مالي ستؤدي إلى تعريض حياة ومستقبل الآلاف من الأطفال إلى الخطر .

وجاء هذا التحذير الصادر عن يونيسيف بعد بيانات جديدة نشرت امس الاثنين

تظهر أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة وصل إلى "مستويات

حرجة" في مدينتي تمبكتو وغاو .وتتوقع المنظمة أن يُعاني 165 ألف طفل في جميع أنحاء البلد الواقع في غرب

إفريقيا، من سوء التغذية الحاد الشديد في العام القادم

وقالت إن الأطفال الذين يُعانون من سوء التغذية الحاد الشديد هم أكثر

عرضة للوفاة بسبب الأمراض نتيجة ضعف أجهزة مناعتهم "





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