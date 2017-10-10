الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين من الضفة .الثلاثاء ، 10-10-2017 - 16:01:00



الضفة الغربية 10 أكتوبر 2017 (وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي
خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى
فجر اليوم الثلاثاء.
وبيّن نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال
اعتقل السيدة خديجة ربعي " 30عاما " ، من منزلها في يطا، كما اعتقل الطفل
" عبد العزيز شعبان الهندي " 14 عاماً، من منزله في بلدة بيت أمّر في
محافظة الخليل.
وأضاف نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل " محمد حافظ جبرين " من محافظة بيت
لحم، و" يزن إياد أبو عيشة " من طولكرم، و" أحمد عزمي منصور " من نابلس.

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