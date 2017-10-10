افتتاح معرض المقتنيات الشعبية ضمن مهرجان السلام بودان .



ودان 10 أكتوبر 2017 (وال ) - افتتح صباح اليوم معرض المقتنيات

الشعبية والصور الزيتية والصناعات التقليدية ببيوت الشباب بمدينة ودان ،

وذلك ضمن فعاليات مهرجان السلام " ليبيا بكل الألوان " والذي تشرف عليه

تنسيقية المجتمع البلدي بودان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .

وأوضح موفد ( وال ) أن المعرض اشتمل على العديد من المعروضات من

بينها أنواع وأصناف مختلفة للتمور التي تجود بها المنطقة وكذلك الصناعات

التقليدية ، ولوحات زيتية وصور مختلفة الألوان لعدد من الرسامين وعروض

للزى التقليدي الليبي .

كما احتوى المعرض على جناح خاص بالضمان الاجتماعي بمدينة ودان اشتمل

على العديد من المنشورات لنشاط الضمان الاجتماعي بالمنطقة.

وأكد أن الافتتاح الرسمي للمهرجان سيكون مساء اليوم بإقامة سباق

للدراجات النارية والهوائية وكذلك للفروسية الشعبية وسباق الجري إلى منصة

الحفل الرئاسية من قلعة ودان الأثرية مرورا بالجفرة وهون .



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