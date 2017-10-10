رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الألماني لدى ليبيا.



طرابلس 10 أكتوبر 2017 (وال) - أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بمدينة

طرابلس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا " كريستيان

بوك".

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس، فقد بحث اللقاء تطورات الموقف

السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد السفير الألماني بجهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق توافق بين أطراف

المشهد السياسي في ليبيا، مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وتأييدها

لخارطة الطريق التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في

ليبيا غسان سلامة والتي تفضي إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكد السفير تطلع ألمانيا إلى تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا والتعاون

في كافة المجالات لمساعدة الشعب الليبي في الخروج من الأزمة الراهنة.

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالسفير الألماني ومرافقيه

، منوها بما يبذله من جهد لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين ، مشيدا

بالموقف الألماني الداعم لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق في ليبيا ،

ودعا إلى سرعة تفعيل البرامج التي تم بحثها في لقاءات سابقة في مجال

الخدمات والبنية التحتية.

وحول المستجدات السياسية ، جدد السراج دعمه لأي مسار سياسي يفضي إلى

إنتخابات رئاسية وبرلمانية مع ضرورة التعامل بحزم مع المعرقلين للمسار

التوافقي.

..(وال)..