الهيئة العامة للثروة البحرية تنظم المعرض الدولى الاول للأسماك والمنتجات البحرية.



طرابلس 10 أكتوبر 2017 (وال) - نظمت الهيئة العامة للثروة البحرية

بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات صباح اليوم الثلاثاء بميناء الشعاب

البحري بطرابلس معرض ليبيا الدولى الاول للاسماك والمنتجات البحرية .

وشارك في هذا المعرض الذي يستمر خلال الفترة من 10-12 من الشهر

الجاري عددا من الشركات والجهات العامة المتخصصة بالصيد البحري ومركز

بحوث الاحياء البحرية ووزارة الاقتصاد والصناعة والهيئة العامة للثروة

البحرية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية .

وتضمن المعرض العديد من الاجنحة لشركات محلية متخصصة في صيد الاسماك

والصناعات الخاصة بالصيد البحري واجنحة لانواع مختلفة من الاسماك التى

تزخر بها الشواطئ الليبية كالمرجان بأنواعه والبوري، والرزام، والشولة،

والتريلية ،واللمبوكة ،والفروج .

وأكد عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للصيد البحري "إبراهيم البرباش "

أنه من ضمن اهتمامات مركز تنمية الصادرات هو الصيد البحري والمزارع

السمكية وأن هذا المعرض هو أحد النشاطات التي قام بها المركز بمشاركة

الهيئة العامة للثروة البحرية و الشركات التابعة لها وذلك للتعريف

بشركات مزارع تربية الاسماك التي بدأت تنشط في ليبيا وشركات الصناعات

الغذائية التي تختص تعليب وحفظ الاسماك وتركيب أقفاص الاسماك في البحر،

وأضاف "البرباش " في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية ان الهذف من

اقامت هذا المعرض هو التعارف بين القطاعات المختلفة واعداد برامج

مستقبلية للرفع من مستوى الصيد البحري في ليبيا .





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