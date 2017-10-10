تحطم طائرة عسكرية روسية عند اقلاعها ومقتل طاقمها في سوريا.





موسكو 10- اكتوبر2017 ( وال) - تحطمت طائرة روسية من طراز

"سوخوي-24" اليوم الثلاثاء، عند إقلاعها من القاعدة الجوية الروسية في

حميميم بغرب سوريا مما أدى الى مقتل طاقمها، كما نقلت وكالات الأنباء

الروسية عن وزارة الدفاع في موسكو.

وقالت الوزارة في بيان "خرجت القاذفة سو-24 عن المدرج خلال

إقلاعها من مطار حميميم، ووقع الحادث بينما كانت تزيد سرعتها لتقلع".

وأضافت ان "طاقم الطائرة لم يكن لديه الوقت ليقذف بنفسه منها وقتل".

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