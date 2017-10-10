انطلاق حملة التوعية ضد سرطان الثدي بكلية الطب البشري في غريان.
الثلاثاء ، 10- 10- 2017 - 12:08:00
غريان 10 أكتوبر 2017 (وال) - انطلقت بكلية الطب البشري في مدينة غريان
صباح اليوم الثلاثاء حملة التوعية ضد سرطان الثدي ، تزامناً مع الشهر
العالمي للتوعية بسرطان الثدي وبالاشتراك مع الاتحاد الليبي لمكافحة
السرطان.
وأفادت الدكتورة "ملاك الكلباش" أحد أعضاء الفريق المشارك في الحملة -
وكالة الأنباء الليبية - بأن الحملة تهدف لنشر الوعي الصحي بين السيدات
والفتيات بمدينة غريان وتوعيتهن بأهمية الكشف المبكر ، موضحة بأن الحملة
تتضمن العديد من المحاضرات التي تلقيها عدد من الأخصائيات والتي تتناول
أهمية الكشف الذاتي ، كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى سرطان
الثدي ، المفاهيم الخاطئة قد تؤدي لتأخر الشفاء من مرض سرطان الثدي.
كما بينت الكلباش بأن برنامج الحملة يشمل كذلك زيارات ميدانية لعدد من
مراكز تحفيظ القرآن الكريم النسائية بالمدينة ، وبعض الكليات الجامعية ،
وإجراء التطبيقات العملية والكشوفات المجانية للسيدات والفتيات اللاتي
يرغبن في إجراء الكشف الطبي .
..(وال -غريان)..