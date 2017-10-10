انطلاق حملة التوعية ضد سرطان الثدي بكلية الطب البشري في غريان.





غريان 10 أكتوبر 2017 (وال) - انطلقت بكلية الطب البشري في مدينة غريان

صباح اليوم الثلاثاء حملة التوعية ضد سرطان الثدي ، تزامناً مع الشهر

العالمي للتوعية بسرطان الثدي وبالاشتراك مع الاتحاد الليبي لمكافحة

السرطان.

وأفادت الدكتورة "ملاك الكلباش" أحد أعضاء الفريق المشارك في الحملة -

وكالة الأنباء الليبية - بأن الحملة تهدف لنشر الوعي الصحي بين السيدات

والفتيات بمدينة غريان وتوعيتهن بأهمية الكشف المبكر ، موضحة بأن الحملة

تتضمن العديد من المحاضرات التي تلقيها عدد من الأخصائيات والتي تتناول

أهمية الكشف الذاتي ، كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى سرطان

الثدي ، المفاهيم الخاطئة قد تؤدي لتأخر الشفاء من مرض سرطان الثدي.

كما بينت الكلباش بأن برنامج الحملة يشمل كذلك زيارات ميدانية لعدد من

مراكز تحفيظ القرآن الكريم النسائية بالمدينة ، وبعض الكليات الجامعية ،

وإجراء التطبيقات العملية والكشوفات المجانية للسيدات والفتيات اللاتي

يرغبن في إجراء الكشف الطبي .

..(وال -غريان)..