اجتماع طارئ لعدد من أهالي ونشطاء محلتي الفتح وشرفة الملاحة بسوق الجمعهلمناقشة مسألة عدم استكمال أعمال البنية التحيتية بطريق عراده المزدوج .





طرابلس 10 أكتوبر 2017 (وال) - عقد عدد من أهالي ونشطاء محلتي

الفتح وشرفة الملاحة بسوق الجمعة اجتماع طارئ ، خصص لاستعراض ومناقشة

المعاناة التي يعيشها الاهالي من سكان المحلتين جراء عدم استكمال أعمال

الصيانة والبنية التحيتية ومد انابيب مياه الصرف الصحي ومياه الامطار

بطريق عراده المزدوج .

وقدم أحد النشطاء خلال الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية بمدرسة

طلائع الفتح بسوق الجمعه بطرابلس شرح مفصل للاهالي حول الاتصالات التي تم

القيام بها مع جهات الاختصاص وفي مقدمتهم المجلس البلدي سوق الجمعه وشركة

الاشغال العامة المنفذة لاعمال الصيانة ، موضحاً في هذا الخصوص أنه ليس

هناك جدية من الجهات المعنية كافة لاستكمال المشروع .

وشدد المجتمعون خلال مناقشاتهم على ضرورة مخاطبة الشركة المنفذه

ودفعها لاستكمال المشروع ، والاتصال بجهاز تنفيذ المشروعات الاسكانية

والمرافق باعتباره الجهة المتعاقدة من الشركة المنفذه ، محذرين عميد

وأعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة من الاستمرار في عدم مبالاتهم وتهميشهم

لأهالي وسكان طريق عراده . كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكل لجنة عليا للمتابعة ولجان

فرعية قانونية واعلامية وادارية وفنية ، وذلك للعمل على اعداد مذكرة

لتسليمها إلى رئيس المجلس الرئاسي ، والتنسيق مع الاهالي للقيام بوقفة

احتجاجية أمام المجلس البلدي سوق الجمعه لدفعه إلى إيجاد حل لهذه المشكلة

التي تتفاقم سنويا مع بداية سقوط الامطار مما يتسبب في قفل الطريق جراء

تجمع مياه الامطار ومنع تلاميذ المدارس من الوصول إلى مدارسهم .



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